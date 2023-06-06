«Я бы ни за что не пожала ей руку». Свитолина раскритиковала поступок Соболенко после четвертьфинального матча на Ролан Гаррос — видео
Свитолина не пожала руку Соболенко (Фото:Telegram: БТУ)
Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина прокомментировала эпизод, который произошел после ее вылета с Открытого чемпионата во Франции от белорусской спортсменки.
Арина Соболенко после матча показательно стала у сетки, чтобы попытаться пожать руку Свитолиной. Однако украинка проигнорировала соперницу, что вызвало свист у болельщиков.
«Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию».
Также украинская теннисистка добавила, что этим поступком белорусская спортсменка подлила масла в огонь.
«Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да», — сказала Свитолина, сообщает БТУ.
Стоит отметить, что Элина также игнорировала других соперниц из недружественных стран.
Напоминаем, что украинская теннисистка стала победительницей престижного теннисного турнира серии WTA в Страсбурге.
Ранее сообщалось, что Свитолина вступилась за Марту Костюк после того, как ее освистали после матча против Арины Соболенко.