«Я бы ни за что не пожала ей руку». Свитолина раскритиковала поступок Соболенко после четвертьфинального матча на Ролан Гаррос — видео 6 июня, 17:56 Свитолина не пожала руку Соболенко (Фото:Telegram: БТУ)

Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина прокомментировала эпизод, который произошел после ее вылета с Открытого чемпионата во Франции от белорусской спортсменки.

Арина Соболенко после матча показательно стала у сетки, чтобы попытаться пожать руку Свитолиной. Однако украинка проигнорировала соперницу, что вызвало свист у болельщиков.

Видео дня

«Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию».

Также украинская теннисистка добавила, что этим поступком белорусская спортсменка подлила масла в огонь.

«Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да», — сказала Свитолина, сообщает БТУ.

Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals! 📈



The two do not share a handshake at the net ❌#RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ — Eurosport (@eurosport) June 6, 2023

Стоит отметить, что Элина также игнорировала других соперниц из недружественных стран.

Напоминаем, что украинская теннисистка стала победительницей престижного теннисного турнира серии WTA в Страсбурге.

Ранее сообщалось, что Свитолина вступилась за Марту Костюк после того, как ее освистали после матча против Арины Соболенко.