«Невероятно, что они были со мной». Свитолина не сдержала слез после вопроса об Украине — видео 14 июля, 11:32 Элина Свитолина остановилась в шаге от финала (Фото:REUTERS/Эндрю Кулдридж)

Украинская теннисистка Элина Свитолина расплакалась на пресс-конференции после поражения в полуфинале Уимблдона.

Свитолина рассказала, что во время турнира получала большую поддержку из Украины, после чего не сдержала слез, сообщает BBC Sport.

«Я получила много сообщений от разных людей. Невероятно, что они были со мной все время. Надеюсь, они продолжат», — сказала Свитолина.

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Сообщалось, что Свитолина заработала за Уимблдон 600 тысяч фунтов стерлингов.