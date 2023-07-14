«Невероятно, что они были со мной». Свитолина не сдержала слез после вопроса об Украине — видео

14 июля, 11:32
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Элина Свитолина остановилась в шаге от финала (Фото:REUTERS/Эндрю Кулдридж)

Элина Свитолина остановилась в шаге от финала (Фото:REUTERS/Эндрю Кулдридж)

Украинская теннисистка Элина Свитолина расплакалась на пресс-конференции после поражения в полуфинале Уимблдона.

Свитолина рассказала, что во время турнира получала большую поддержку из Украины, после чего не сдержала слез, сообщает BBC Sport.

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«Я получила много сообщений от разных людей. Невероятно, что они были со мной все время. Надеюсь, они продолжат», — сказала Свитолина.

Видео дня

https://twitter.com/BBCSport/status/1679536139248492554?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1679536139248492554%7Ctwgr%5Ef7130a8ab068a9b17d16377d9478052208aa7145%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport24.ua%2Fuk%2Ftennis%2Fnews%2F53592-

Сообщалось, что Свитолина заработала за Уимблдон 600 тысяч фунтов стерлингов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Уимблдон Элина Свитолина

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