Последний шаг. Свитолина вышла в финал грунтового турнира серии WTA 250, где встретится с россиянкой — видео
Свитолина (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Теннисистка Элина Свитолина, которая представляет Украину, обыграла француженку Клару Бюрель в полуфинале соревнования в Страсбурге.
Украинка уступила в первом сете, однако смогла собраться силами и вырвать волевую победу — 6:4, 5:7, 3:6.
Страсбург, Франция
Полуфинал
Клара Бюрель (Франция) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4, 5:7, 3:6
Свитолина проигрывала сопернице во второй партии 4:1, но сумела переломить ход встречи и победить в матче, который длился 2 часа и 23 минуты.
В финале турнира Элина сыграет против россиянки Анны Блинковой. Для украинской теннисистки это первый финал с 2021-го года, когда она выиграла хардовый турнир WTA 250 в Чикаго.
Напоминаем, что в четвертьфинале Свитолина обыграла россиянку и вышла в полуфинал WTA 250.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка отказалась пожать руку белорусской спортсменке.