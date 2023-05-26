Последний шаг. Свитолина вышла в финал грунтового турнира серии WTA 250, где встретится с россиянкой — видео 26 мая, 23:07 Свитолина (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Теннисистка Элина Свитолина, которая представляет Украину, обыграла француженку Клару Бюрель в полуфинале соревнования в Страсбурге.

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Украинка уступила в первом сете, однако смогла собраться силами и вырвать волевую победу — 6:4, 5:7, 3:6.

Страсбург, Франция

Полуфинал



Клара Бюрель (Франция) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4, 5:7, 3:6

Видео дня

Свитолина проигрывала сопернице во второй партии 4:1, но сумела переломить ход встречи и победить в матче, который длился 2 часа и 23 минуты.

В финале турнира Элина сыграет против россиянки Анны Блинковой. Для украинской теннисистки это первый финал с 2021-го года, когда она выиграла хардовый турнир WTA 250 в Чикаго.

Напоминаем, что в четвертьфинале Свитолина обыграла россиянку и вышла в полуфинал WTA 250.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка отказалась пожать руку белорусской спортсменке.