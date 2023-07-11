Вышла в полуфинал. Свитолина сенсационно выбила первую ракетку мира с Уимблдона — видео

11 июля, 18:32
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Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 76 WTA) обыграла Игу Свентек (№ 1 WTA) из Польши в четвертьфинале Уимблдона.

В первом сете украинка сумела сделать камбэк, выиграв его — 7:5.

Второй сет также начался с преимущества представительницы Польши, однако Свитолина сумела отыграться, но проиграла на тай-брейке — 6:7.

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Третий заключительный сет проходил под диктовку Элины, которая сумела завершить его победой (6:2) и выйти в полуфинал Уимблдона.

Уимблдон
Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) — Ига Свентек (Польша) 7:5, 6:7 (5), 6:2

https://twitter.com/Wimbledon/status/1678789786402693123

Матч длился 2 часа 41 минуту. За это время украинка сделала пять подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-поинтов из девяти.

На счету Свентек три эйса, три двойных ошибки и три реализованных брейк-поинта из пяти.

Отметим, что в полуфинале Уимблдона Свитолина сыграет с Маркетой Вондроушовой (Чехия). Матч пройдет 13 июля.

Ранее Элина рассказала, когда начнет пожимать руку российским и белорусским теннисисткам.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Элина Свитолина

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