Свитолина потеряла 35 позиций в рейтинге лучших теннисисток мира
Элина Свитолина занимает 161-е место (Фото:REUTERS/Daniel Becerril)
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.
Находящаяся в декрете экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина согласно новому рейтингу опустилась сразу на 35 ступенек и занимает WTA 161-е место.
На первом месте среди украинских теннисисток продолжает находиться Ангелина Калинина, которая в мировом рейтинге поднялась на две позиции и занимает 45-е место.
Далее следует Марта Костюк, сохранившая 56-е место.
Лидировать в мировом рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второе место занимает Онс Жабер из Туниса, третье – эстонка Анетт Контавейт.
Украинки в рейтинге WTA
Топ-10 рейтинга WTA
Ранее сообщалось, что украинские сестры Людмила и Надежда Киченок выиграли парный теннисный турнир WTA 250 в Таллинне.