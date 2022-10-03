Свитолина потеряла 35 позиций в рейтинге лучших теннисисток мира 3 октября, 13:15 Элина Свитолина занимает 161-е место (Фото:REUTERS/Daniel Becerril)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Находящаяся в декрете экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина согласно новому рейтингу опустилась сразу на 35 ступенек и занимает WTA 161-е место.

На первом месте среди украинских теннисисток продолжает находиться Ангелина Калинина, которая в мировом рейтинге поднялась на две позиции и занимает 45-е место.

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Далее следует Марта Костюк, сохранившая 56-е место.

Лидировать в мировом рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второе место занимает Онс Жабер из Туниса, третье – эстонка Анетт Контавейт.

Украинки в рейтинге WTA



Фото: wtatennis.com

Топ-10 рейтинга WTA



Фото: wtatennis.com

Ранее сообщалось, что украинские сестры Людмила и Надежда Киченок выиграли парный теннисный турнир WTA 250 в Таллинне.