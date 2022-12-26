В кругу семьи. Свитолина показала, как встретила Рождество — фото

26 декабря, 12:08
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Элина Свитолина с дочерью Скай и мужем Гаэлем Монфисом (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Элина Свитолина с дочерью Скай и мужем Гаэлем Монфисом (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как встретила Рождество Христово.

Экс-первая ракетка страны опубликовала в Instagram несколько фото, сделанных в праздничный день.

Так, Свитолина поделилась семейным кадром, на котором она позировала на фоне елки с мужем Гаэлем Монфисом и дочерью Скай.

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В комментарии к посту теннисистка поздравила своих поклонников с Рождеством.

Также Элина в сторис соцсети поделилась фото с прогулки и снимком праздничного стола.

Элина Свитолина via Instagram
Фото: Элина Свитолина via Instagram
Элина Свитолина via Instagram
Фото: Элина Свитолина via Instagram

Сообщалось, что Свитолина возобновила тренировки после рождения дочери.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Теннис Элина Свитолина Рождество Гаэль Монфис Фото

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