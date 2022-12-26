В кругу семьи. Свитолина показала, как встретила Рождество — фото 26 декабря, 12:08 Элина Свитолина с дочерью Скай и мужем Гаэлем Монфисом (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как встретила Рождество Христово.



Экс-первая ракетка страны опубликовала в Instagram несколько фото, сделанных в праздничный день.

Так, Свитолина поделилась семейным кадром, на котором она позировала на фоне елки с мужем Гаэлем Монфисом и дочерью Скай.

Видео дня

В комментарии к посту теннисистка поздравила своих поклонников с Рождеством.

Также Элина в сторис соцсети поделилась фото с прогулки и снимком праздничного стола.

Фото: Элина Свитолина via Instagram

Фото: Элина Свитолина via Instagram

Сообщалось, что Свитолина возобновила тренировки после рождения дочери.