Сняли бан: Свитолина отреагировала на допуск россиян на Уимблдон 2 июля, 12:25 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Украинская теннисистка Элина Свитолина поддержала организаторов британского турнира, которые были вынуждены снять бан с россиян и белорусов.



Спортсменка признательна, что в прошлом году Уимблдон забанил игроков со стран-агрессоров.

«Я была счастлива, что они приняли такое решение в прошлом году, потому что как украинцы мы за это боролись. Мы пытались говорить с организаторами соревнований, с WTA, АТР, ITF, объяснять, что происходит, почему другие виды спорта решили ввести бан и почему теннис этого не сделал. Мы были очень благодарны Уимблдону за это решение. В прошлом году я была здесь один день, я виделась с украинскими игроками. Они были такого же мнения».

Видео дня

Украинка заявила, что у организаторов Уимблдона не было выбора не снимать бан сейчас, ведь на них оказывали большое давление.

«Они были вынуждены изменить свой подход, потому что было сильное давление от теннисных органов. И поэтому это был ожидаемый шаг, ведь организаторы не хотели бы потерять мейджор, и нам надо это принять. Все равно я благодарна за поддержку, за помощь с проживанием и во многих других вопросах. Мы действительно благодарны за их позицию», — приводит слова Свитолиной БТУ.

Отметим, Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.

Напомним, в прошлом году на Уимблдоне не были допущены спортсмены из России и Беларуси, за что мужской и женский туры лишили турнир рейтинговых очков и оштрафовали на 1,5 миллиона фунтов.

Ранее сообщалось, первая ракетка мира сделала заявление по поводу войны в Украине.