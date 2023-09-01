Победа на характере. Свитолина в тяжелейшей борьбе обыграла россиянку на US Open — видео
Элина Свитолина (Фото:Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№ 26 WTA) пробилась в третий круг Открытого чемпионата США.
Украинская теннисистка встречалась с представительницей России Анастасией Павлюченковой (№ 98 WTA).
В первом сете победа одержала россиянка, которая сумела дожать нашу спортсменку.
Свитолина собралась и второй сет забрала себе. В решающем третьем сете теннисистки были обе близки к победе, но победу одержала Элина.
US Open
Второй круг
Элина Свитолина (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 5:7, 6:4, 6:4
Матч продолжался 2 часа 48 минут. За это время украинка 9 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 4/15 брейк-пойнт.
В следующем круге украинка сыграет с Джессикой Пегулой (США).
Ранее сообщалось, что Цуренко без шансов уступила российской теннисистке на US Open.