Победа на характере. Свитолина в тяжелейшей борьбе обыграла россиянку на US Open — видео

1 сентября, 08:07
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Элина Свитолина (Фото:Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

Элина Свитолина (Фото:Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№ 26 WTA) пробилась в третий круг Открытого чемпионата США.

Украинская теннисистка встречалась с представительницей России Анастасией Павлюченковой (№ 98 WTA).

В первом сете победа одержала россиянка, которая сумела дожать нашу спортсменку.

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Свитолина собралась и второй сет забрала себе. В решающем третьем сете теннисистки были обе близки к победе, но победу одержала Элина.

US Open
Второй круг

Элина Свитолина (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 5:7, 6:4, 6:4

https://twitter.com/Eurosport_NL/status/1697371905001460096
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Матч продолжался 2 часа 48 минут. За это время украинка 9 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 4/15 брейк-пойнт.

В следующем круге украинка сыграет с Джессикой Пегулой (США).

Ранее сообщалось, что Цуренко без шансов уступила российской теннисистке на US Open.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Элина Свитолина US Open

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