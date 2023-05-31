Идет победным путем. Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, одолев австралийскую теннисистку
Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Даниэль Бекеррил)
Украинская спортсменка, которая вступилась за Марту Костюк после того, как ее освистали болельщики, обыграла австралийку Сторм Хантер во втором круге соревнования в Париже.
Свитолина проиграла первый сет, но снова смогла вырвать волевую победу — 2:6, 6:3, 6:1.
Roland Garros
Grand Slam
Париж, Франция
Элина Свитолина (Украина) — Сторм Хантер (Сандерс) (Австралия) — 2:6, 6:3, 6:1
Свитолина выполнила 7 подач навылет, допустила 3 двойных ошибки в матче, который длился 1 час 52 минуты.
Отметим, что Элина выиграла соревнования серии WTA в Страсбурге с призовым фондом 259 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка поднялась на 316 позиций в мировом рейтинге.