Идет победным путем. Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, одолев австралийскую теннисистку 31 мая, 14:55 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Даниэль Бекеррил)

Украинская спортсменка, которая вступилась за Марту Костюк после того, как ее освистали болельщики, обыграла австралийку Сторм Хантер во втором круге соревнования в Париже.

Свитолина проиграла первый сет, но снова смогла вырвать волевую победу — 2:6, 6:3, 6:1.

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Париж, Франция

Элина Свитолина (Украина) — Сторм Хантер (Сандерс) (Австралия) — 2:6, 6:3, 6:1

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Свитолина выполнила 7 подач навылет, допустила 3 двойных ошибки в матче, который длился 1 час 52 минуты.

Отметим, что Элина выиграла соревнования серии WTA в Страсбурге с призовым фондом 259 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка поднялась на 316 позиций в мировом рейтинге.