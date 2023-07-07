Свитолина выбила американку российского происхождения и вышла в 1/8 финала Уимблдона, где сыграет с белоруской 7 июля, 22:20 Следующей соперницей Элины Свитолиной станет Виктория Азаренко (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила американку российского происхождения Софию Кенин в 1/16 финала Уимблдона.

В первом сете шла равная борьба и Свитолина одолела Кенин лишь на тайбрейке.

Во второй партии украинка доминировала на корте, не проиграв ни одной своей подачи, и легко выиграла 6:2.

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Следует отметить, что Кенин родилась в России, но в детстве с родителями переехала в США.

В 1/8 финала Свитолина сыграет с белоруской Викторией Азаренко.

Элина Свитолина (Украина) — София Кенин (США) — 7:6, 6:2

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко впервые в карьере вышла в 1/8 финала, сыграв самый длинный тайбрейк в истории турниров Большого шлема.