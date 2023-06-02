Невероятная победа. Элина Свитолина обыграла россиянку в третьем круге Ролан Гаррос — видео 2 июня, 19:30 Свитолина (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Лучшая украинская теннисистка, победившая во втором круге австралийку, нанесла поражение российской спортсменке Анне Блинковой и вышла в 1/8 турнира в Париже.

Свитолина разгромно проиграла первый сет, однако собралась силами и вырвала волевую победу в матче — 2:6, 6:2, 7:5

Roland Garros



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Париж, Франция

Призовой фонд — 49 600 000 евро

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Третий круг

Элина Свитолина (Украина) — Анна Блинкова (Росия) — 2:6, 6:2, 7:5

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In a rematch of their Strasbourg final, @elinasvitolina makes a superb comeback against Blinkova 2-6, 6-2, 7-5 and books a place in the fourth round. #RolandGarros pic.twitter.com/hMf6Qz4Mit — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2023

Украинская теннисистка пять раз подавала навылет, совершила восемь двойных ошибок и использовала семь из 12 брейкпойнтов. Матч продолжался 2 часа и 16 минут.

Отметим, что это пятый выход Элины в 1/8 Ролан Гаррос.

Свитолина в следующем круге сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной.

Напоминаем, что Блинкова проиграла нашей теннисистке в финале турнира WTA 250 в Страсбурге.

Ранее сообщалось, что Свитолина поддержала Марту Костюк после того, как ее освистали болельщики.