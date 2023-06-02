Невероятная победа. Элина Свитолина обыграла россиянку в третьем круге Ролан Гаррос — видео
Свитолина (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Лучшая украинская теннисистка, победившая во втором круге австралийку, нанесла поражение российской спортсменке Анне Блинковой и вышла в 1/8 турнира в Париже.
Свитолина разгромно проиграла первый сет, однако собралась силами и вырвала волевую победу в матче — 2:6, 6:2, 7:5
Roland Garros
Grand Slam
Париж, Франция
Призовой фонд — 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
Элина Свитолина (Украина) — Анна Блинкова (Росия) — 2:6, 6:2, 7:5
Украинская теннисистка пять раз подавала навылет, совершила восемь двойных ошибок и использовала семь из 12 брейкпойнтов. Матч продолжался 2 часа и 16 минут.
Отметим, что это пятый выход Элины в 1/8 Ролан Гаррос.
Свитолина в следующем круге сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной.
Напоминаем, что Блинкова проиграла нашей теннисистке в финале турнира WTA 250 в Страсбурге.
Ранее сообщалось, что Свитолина поддержала Марту Костюк после того, как ее освистали болельщики.