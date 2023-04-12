Свитолина одержала первую победу после возвращения в теннис 12 апреля, 19:05 Элина Свитолина прошла первый раунд турнира в Швейцарии (Фото:REUTERS/Daniel Becerril)

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла румынскую теннисистку Елену Габриэлу Русе в первом круге турнира ITF60 в швейцарском Кяссо, одержав первую победу после возвращения из декрета.

Украинка уверенно одолела соперницу в двух сетах. В первой партии шла равная борьба, но Свитолина в конце взяла чужую подачу и выиграла 6:4.

Во втором сете Элина сделала два брейка, без проблем доведя матч до победы - 6:2.

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В следующем круге Свитолина встретится с еще одной представительницей Румынии Александрой Игнатик.

Следует отметить, что Свитолина попала на турнир, получив wild card [специальное приглашение] от организаторов.

Элина Свитолина (Украина) - Елена Габриэла Русе (Румыния) 2:0 (6:4, 6:2)

Ранее Элина Свитолина провела первый официальный матч после годового перерыва, уступив представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в первом круге турнира WTA 500 в Чарльстоне.

