«Она смелая». Свитолина поблагодарила российскую теннисистку за позицию по войне в Украине
Свитолина сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос против белоруски Соболенко (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Украинская теннисистка Элина Свитолина сделала комплимент первой ракетке России Дарье Касаткиной, которую обыграла в 1/8 финала турнира Большого шлема Ролан Гаррос.
Свитолина поблагодарила Касаткину за то, что она публично выступила против российского вторжения в Украину, сообщает CNN.
«Очень благодарна ей за ту позицию, которую она заняла. Да, она действительно смелый человек, который высказался публично, что сделали не так много игроков. Она смелая», — сказала Свитолина.
Касаткина стала одной из немногих российских спортсменов, которые с начала войны выступили против российской агрессии.
«Я не представляю, что переживают люди в Украине или те, кто там имеет родственников. Это кошмар.
Я не представляю, что это такое, когда у тебя нет дома, б**ть. Не потому, что ты его еще не приобрел, а потому, что у тебя его забрали", — заявила ранее Касаткина.
Сообщалось, что Касаткину освистали болельщики после матча со Свитолиной.