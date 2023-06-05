«Она смелая». Свитолина поблагодарила российскую теннисистку за позицию по войне в Украине

5 июня, 13:17
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Свитолина сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос против белоруски Соболенко (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Свитолина сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос против белоруски Соболенко (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Украинская теннисистка Элина Свитолина сделала комплимент первой ракетке России Дарье Касаткиной, которую обыграла в 1/8 финала турнира Большого шлема Ролан Гаррос.

Свитолина поблагодарила Касаткину за то, что она публично выступила против российского вторжения в Украину, сообщает CNN.

«Очень благодарна ей за ту позицию, которую она заняла. Да, она действительно смелый человек, который высказался публично, что сделали не так много игроков. Она смелая», — сказала Свитолина.

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Касаткина стала одной из немногих российских спортсменов, которые с начала войны выступили против российской агрессии.

«Я не представляю, что переживают люди в Украине или те, кто там имеет родственников. Это кошмар.

Я не представляю, что это такое, когда у тебя нет дома, б**ть. Не потому, что ты его еще не приобрел, а потому, что у тебя его забрали", — заявила ранее Касаткина.

Сообщалось, что Касаткину освистали болельщики после матча со Свитолиной.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Элина Свитолина Война в Украине

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