Свитолина подарила отцу авто стоимостью 2 млн гривен — фото
Элина Свитолина (Фото: Элина Свитолина/Instagram)
Украинская теннисистка Элина Свитолина сделала эмоциональный подарок своему отцу — новый автомобиль премиум-класса.
На своей странице в Instagram Свитолина опубликовала Stories с белым Mercedes-Benz GLA 180.
«Подарок для моего папы!», — написала Элина.
По данным украинских автодилеров, стоимость этой модели — примерно 2 млн гривен.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина прибыла в Украину и посетила Одессу, встретившись с родителями.