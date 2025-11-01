На своей странице в Instagram Свитолина опубликовала Stories с белым Mercedes-Benz GLA 180.

«Подарок для моего папы!», — написала Элина.

Фото: Элина Свитолина/Instagram

По данным украинских автодилеров, стоимость этой модели — примерно 2 млн гривен.

Реклама

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина прибыла в Украину и посетила Одессу, встретившись с родителями.