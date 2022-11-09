«Отцовство». Свитолина поделилась милыми семейными кадрами с мужем и дочерью — фото

9 ноября, 14:57
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Элина Свитолина с дочерью Скай и мужем Гаэлем Монфисом (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Элина Свитолина с дочерью Скай и мужем Гаэлем Монфисом (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась милыми семейными кадрами со своим мужем Гаэлем Монфисом и дочерью Скай.

Фото бывшая первая ракетка страны поделилась в Instagram.

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Кадры были сделаны во время семейной прогулки и в доме звездных теннисистов.

«Отцовство», — кратко написала в комментарии к своему посту в соцсети теннисистка.

Видео дня

Ранее Свитолина поделилась первыми совместными фото со своей дочерью.

Перед этим Элина впервые показала Скай на видео.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Теннис Элина Свитолина Гаэль Монфис Фото

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