Свитолина поделилась первыми совместными селфи с дочерью — фото
Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Daniel Becerril)
Звезда украинского тенниса Элина Свитолина поделилась первыми совместными фото со своей дочерью Скай.
Снимки экс-первая ракетка страны опубликовала в Instagram.
В первом кадре Элина держала Скай на руках. На втором фото Свитолина уже сидела, а свою дочь она разместила на ногах.
«Мой лучший друг по объятиям», — прокомментировала фото с новорожденной девочкой теннисистка.
Ранее Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай на видео.
Также Элина порадовала поклонников фото, сделанными после выписки из роддома.