Свитолина поделилась первыми совместными селфи с дочерью — фото

4 ноября, 16:17
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Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Daniel Becerril)

Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Daniel Becerril)

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина поделилась первыми совместными фото со своей дочерью Скай.

Снимки экс-первая ракетка страны опубликовала в Instagram.

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В первом кадре Элина держала Скай на руках. На втором фото Свитолина уже сидела, а свою дочь она разместила на ногах.

Видео дня

«Мой лучший друг по объятиям», — прокомментировала фото с новорожденной девочкой теннисистка.

Ранее Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай на видео.

Также Элина порадовала поклонников фото, сделанными после выписки из роддома.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Теннис Селфи Элина Свитолина Фото

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