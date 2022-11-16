«Как же я раньше жила без нее?». Свитолина поделилась серией селфи с новорожденной дочкой — фото
Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина/Instagram)
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась серией селфи со своей новорожденной дочкой Скай.
Снимки экс-первая ракетка страны опубликовала в Instagram.
На кадрах Элина и Ева появлялись в одном и том же месте и тех же позах, но в разных нарядах.
«Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь, и ты не можешь вспомнить, как раньше жила без нее.
Сегодня нам исполнился месяц", — написала теннисистка в комментарии к посту.
Ранее Свитолина поделилась милыми семейными кадрами со своим мужем Гаэлем Монфисом и Скай.