«Как же я раньше жила без нее?». Свитолина поделилась серией селфи с новорожденной дочкой — фото

16 ноября, 13:00
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Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина/Instagram)

Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина/Instagram)

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась серией селфи со своей новорожденной дочкой Скай.

Снимки экс-первая ракетка страны опубликовала в Instagram.

На кадрах Элина и Ева появлялись в одном и том же месте и тех же позах, но в разных нарядах.

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«Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь, и ты не можешь вспомнить, как раньше жила без нее.

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Сегодня нам исполнился месяц", — написала теннисистка в комментарии к посту.

Ранее Свитолина поделилась милыми семейными кадрами со своим мужем Гаэлем Монфисом и Скай.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Теннис Селфи Элина Свитолина Фото

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