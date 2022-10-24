«Наше уютное воскресенье дома». Свитолина поделилась первыми фото после выписки из роддома 24 октября, 11:11 Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась первыми фото с новорожденной дочерью после выписки из роддома.

Снимками бывшая первая ракетка страны поделилась в Instagram. На фото Элина показала, как для их семьи прошли выходные.

«Наше уютное воскресенье дома», — написала теннисистка в комментарии к кадрам.

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В апреле 2021 года французский теннисист Гаэль Монфис сделал предложение Свитолиной, после того как в феврале пара объявила о перерыве в отношениях.



В честь помолвки спортсмен подарил Элине обручальное кольцо стоимостью примерно в 700 тысяч евро, а позже — автомобиль марки Mercedes и часы швейцарского бренда Hublot.



Свитолина и Монфис поженились в июле 2021 года. В мае теннисистка сообщила, что ждет ребенка.

О рождении Свитолиной девочки стало известно 15 октября. Дочь Элина и ее муж французский теннисист Гаэль Монфис назвали Скай.