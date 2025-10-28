Отдала всю сумму на благотворительность. Свитолина получила престижную награду с денежным призом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала лауреатом награды Heart Award за выступление в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

Об этом сообщает официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг.

Эта награда ежегодно присуждается игрокам, которые демонстрируют исключительное мужество, командный дух и самоотверженность во время матчей национальных сборных. Элина одержала победу в онлайн-голосовании, опередив итальянок Жасмин Паолини и Элизабетту Коччаретто, а также американку Джессику Пегулу.

Вместе с титулом Свитолина получила денежное вознаграждение 10 тысяч долларов США, которые передала в фонд Svitolina Foundation. Организация поддерживает развитие юных украинских теннисистов и предоставляет им возможность тренировок и участия в международных турнирах.

Для Свитолиной это уже вторая Heart Award в карьере — первую она получила по итогам квалификационной стадии турнира.

Ранее сборная Украины впервые в истории пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, где проиграла Италии.