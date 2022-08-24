«Спасибо нашим защитникам и защитницам». Свитолина трогательно поздравила украинцев с Днем Независимости — фото
Элина Свитолина поблагодарила всех, кто защищает Украину (Фото:Элина Свитолина via Instagram)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила своих земляков с Днем Независимости.
Свитолина опубликовала пост в своем аккаунте в Instagram, в котором отметила, что слова из гимна Украины стали пророческими и поблагодарила всех, кто защищает нашу страну.
«Душу й тіло ми положим за нашу свободу»…
Эти слова из гимна Украины стали пророческими. За свою свободу мы будем бороться!
Поздравляю всех с Днем Независимости. Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые ценой собственной жизни борются за нас свободу и будущее!", — написала Свитолина.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина стала послом платформы UNITED24.
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