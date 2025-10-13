Свитолина претендует на престижную теннисную награду с денежным призом

13 октября, 16:51
Поделиться:
Свитолина — лучшая теннисистка Украины (Фото: REUTERS/Tingshu Wang)

Свитолина — лучшая теннисистка Украины (Фото: REUTERS/Tingshu Wang)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина номинирована на премию Heart Award по итогам выступления в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025 года.

Читайте также:
«Не могу дождаться»: Свитолина обратилась к Монфису, который объявил о завершении карьеры

Награда отмечает теннисисток, которые с честью представляли свою страну, продемонстрировали исключительное мужество на корте и выдающуюся преданность команде во время матчей турнира в течение года.

Реклама

В сентябре этого года Украина впервые выступила в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Свитолина и ее коллеги одолели Испанию в четвертьфинале, но в полуфинале уступили Италии, которая в итоге выиграла турнир.

Кроме Элины, на награду претендуют Джессика Пегула (США), Жасмин Паолини (Италия) и Элизабетта Коччаретто (Италия). Голосование на официальном сайте турнира продлится до 24 октября.

Победительница получит приз в размере 10 тысяч долларов, который сможет пожертвовать на благотворительность по собственному выбору.

Читайте также:
Костюк проиграла на старте турнира в Ухане, уступив финалистке Ролан Гаррос-2023 — видео

Свитолина может второй раз подряд выиграть Heart Award. Ранее она получила награду за выступление в квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2025.

Сообщалось, что теннисист из Монако установил рекорд, сенсационно выиграв турнир в Шанхае.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Теннис Элина Свитолина Кубок Билли Джин Кинг

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies