Свитолина претендует на престижную теннисную награду с денежным призом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина номинирована на премию Heart Award по итогам выступления в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025 года.

Награда отмечает теннисисток, которые с честью представляли свою страну, продемонстрировали исключительное мужество на корте и выдающуюся преданность команде во время матчей турнира в течение года.

В сентябре этого года Украина впервые выступила в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Свитолина и ее коллеги одолели Испанию в четвертьфинале, но в полуфинале уступили Италии, которая в итоге выиграла турнир.

Кроме Элины, на награду претендуют Джессика Пегула (США), Жасмин Паолини (Италия) и Элизабетта Коччаретто (Италия). Голосование на официальном сайте турнира продлится до 24 октября.

Победительница получит приз в размере 10 тысяч долларов, который сможет пожертвовать на благотворительность по собственному выбору.

Свитолина может второй раз подряд выиграть Heart Award. Ранее она получила награду за выступление в квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2025.

