«Когда в Одессе». Свитолина впервые после полномасштабного вторжения приехала в Украину — фото
Элина Свитолина встретилась со своей бабушкой (Фото:Элина Свитолина via Instagram)
Экс-первая ракетка Украины и посол фандрайзинговой платформы United24 Элина Свитолина впервые после полномасштабного российского вторжения приехала на родину.
Об этом Свитолина рассказала в своем аккаунте в Instagram.
Теннисистка приехала в Одессу, где живут ее родственники.
" Когда в Одессе", — подписала публикацию Свитолина, где она на видео вместе со своей бабушкой.
Также Свитолина приняла участие в благотворительном забеге на Трассе здоровья в своем родном городе.
Ранее Элина Свитолина приняла участие в открытии Украинского дома в Давосе, надев особую тенниску от украинского бренда.