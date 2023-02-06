«Когда в Одессе». Свитолина впервые после полномасштабного вторжения приехала в Украину — фото 6 февраля, 10:52 Элина Свитолина встретилась со своей бабушкой (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Экс-первая ракетка Украины и посол фандрайзинговой платформы United24 Элина Свитолина впервые после полномасштабного российского вторжения приехала на родину.

Об этом Свитолина рассказала в своем аккаунте в Instagram.

Теннисистка приехала в Одессу, где живут ее родственники.

" Когда в Одессе", — подписала публикацию Свитолина, где она на видео вместе со своей бабушкой.

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Фото: Элина Свитолина via Instagram

Также Свитолина приняла участие в благотворительном забеге на Трассе здоровья в своем родном городе.

Фото: Элина Свитолина via Instagram

Ранее Элина Свитолина приняла участие в открытии Украинского дома в Давосе, надев особую тенниску от украинского бренда.