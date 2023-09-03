«Хочу взять перерыв». Свитолина заявила о приостановке карьеры после вылета с US Open 3 сентября, 17:35 Свитолина решила взять паузу в карьере на неопределенный срок (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая вылетела с US Open, заявила, что хочет взять паузу в карьере.

По словам украинской теннисистки, она сейчас не в лучшей физической форме и ей нужно время для восстановления, сообщает Суспільне Спорт.

«Я довольна своим уровнем, но сейчас хочу взять перерыв, чтобы физически восстановиться и вернуться. Когда я физически в форме, то способна бросать вызов ведущим теннисисткам. И рейтинг придет», — сказала Свитолина.

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Теннисистка добавила, что не знает сколько времени не будет участвовать в турнирах.

«Не знаю точно, сколько времени мне потребуется. Посмотрим, что предложат врачи. Я поговорю с командой, посмотрим, что у меня дальше. Я хочу взять время на восстановление. Давно не видела дочь, поэтому жду возвращения домой», — подытожила Элина.

Ранее Свитолина назвала главную причину вылета с US Open, где она в 1/16 финала проиграла американке Джессике Пегуле.