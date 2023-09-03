«Хочу взять перерыв». Свитолина заявила о приостановке карьеры после вылета с US Open
Свитолина решила взять паузу в карьере на неопределенный срок (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая вылетела с US Open, заявила, что хочет взять паузу в карьере.
По словам украинской теннисистки, она сейчас не в лучшей физической форме и ей нужно время для восстановления, сообщает Суспільне Спорт.
«Я довольна своим уровнем, но сейчас хочу взять перерыв, чтобы физически восстановиться и вернуться. Когда я физически в форме, то способна бросать вызов ведущим теннисисткам. И рейтинг придет», — сказала Свитолина.
Теннисистка добавила, что не знает сколько времени не будет участвовать в турнирах.
«Не знаю точно, сколько времени мне потребуется. Посмотрим, что предложат врачи. Я поговорю с командой, посмотрим, что у меня дальше. Я хочу взять время на восстановление. Давно не видела дочь, поэтому жду возвращения домой», — подытожила Элина.
Ранее Свитолина назвала главную причину вылета с US Open, где она в 1/16 финала проиграла американке Джессике Пегуле.