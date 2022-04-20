Свитолина призвала отстранить от всех соревнований российских и белорусских теннисистов, поддерживающих войну в Украине 20 апреля, 18:20 Цей матеріал також доступний українською Элина Свитолина считает, что известные спортсмены несут ответственность перед обществом (Фото:REUTERS/Daniel Becerril)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призвала отстранить от всех соревнований российских и белорусских теннисистов, если те поддерживают войну в Украине или не называют Россию и Беларусь странами, которые ее развязали.

В своем аккаунте в Instagram Свитолина опубликовала пост, в котором отметила, что война России против Украины длится уже более 50-ти дней и в ней вовлечена Беларусь, с территории которой российские войска наносят удары.

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Свитолина добавила, что спортсмены, у которых миллионы поклонников несут ответственность перед обществом, поэтому не имеют права молчать.

Мы видели, что некоторые игроки России и Беларуси неоднозначно высказывались по поводу какой-то войны, но ни один представитель этих государств не высказался о войне, которую развязали Россия и Беларусь на территории Украины.

Мы требуем от WTA, ATP и ITF, чтобы игроки, представители России и Беларуси, публично и четко дали свой ответ на следующие вопросы:

1. Поддерживаете ли вы вторжение России и Беларуси на территорию Украины и вследствие этого начатую этими странами войну?

2. Поддерживаете ли вы военную деятельность России и Белоруссии в Украине?

3. Поддерживаете ли вы режим Путина и Лукашенко?

В противном случае мы требуем запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в любых международных соревнованиях, как это уже сделал Уимблдон.

Наступает время, когда молчание — это предательство, и это время наступило", — написала Свитолина.

Ранее сообщалось, что российских теннисистов решили отстранить от участия на Уимблдоне.



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