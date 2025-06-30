Свитолина продолжила свою уникальную серию на Грэндслемах после победы в первом круге Уимблдона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона-2025, уверенно обыграв венгерку Анну Бондар (6:3, 6:1) на старте соревнований.

Таким образом, Свитолина продолжила свою успешную серию в стартовых кругах турниров Большого шлема.

Элина — единственная активная теннисистка, которая не потерпела ни одного поражения в первых раундах Грэндслемов за последние семь лет.

Украинка одержала 21 победу подряд, сообщает OptaAce. Статистика учитывает тех, кто как минимум пять раз играл в основной сетке мэйджоров в этот период.

Ни одного поражения в стартовых кругах Грэндслемов в последние семь лет не терпела также экс-первая ракетка мира Эшли Барти, однако она завершила карьеру в 2022 году.

Последний раз Свитолина проигрывала в первом круге мэйджора в 2018 году, когда уступила немке Татьяне Марии на Уимблдоне.

Во втором раунде Уимблдона-2025 Свитолина сыграет с победительницей пары Варвара Грачева (Франция) — Александра Соснович.

