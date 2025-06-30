Свитолина продолжила свою уникальную серию на Грэндслемах после победы в первом круге Уимблдона

30 июня, 17:53
Поделиться:
Свитолина успешно стартовала на травяном Грэндслеме (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Свитолина успешно стартовала на травяном Грэндслеме (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона-2025, уверенно обыграв венгерку Анну Бондар (6:3, 6:1) на старте соревнований.

Читайте также:
«Это дало мне новое дыхание». Свитолина рассказала, как провела отпуск перед Уимблдоном-2025

Таким образом, Свитолина продолжила свою успешную серию в стартовых кругах турниров Большого шлема.

Элина — единственная активная теннисистка, которая не потерпела ни одного поражения в первых раундах Грэндслемов за последние семь лет.

Реклама

Украинка одержала 21 победу подряд, сообщает OptaAce. Статистика учитывает тех, кто как минимум пять раз играл в основной сетке мэйджоров в этот период.

Ни одного поражения в стартовых кругах Грэндслемов в последние семь лет не терпела также экс-первая ракетка мира Эшли Барти, однако она завершила карьеру в 2022 году.

https://www.youtube.com/watch?v=p6giKlV3wUc&ab_channel=SetantaSports

Последний раз Свитолина проигрывала в первом круге мэйджора в 2018 году, когда уступила немке Татьяне Марии на Уимблдоне.

Читайте также:
«Мне все равно». Ястремская рассказала, как настраивается на матч со второй ракеткой мира на старте Уимблдона

Во втором раунде Уимблдона-2025 Свитолина сыграет с победительницей пары Варвара Грачева (Франция) — Александра Соснович.

Ранее сообщалось, что WTA опубликовала новый рейтинг лучших теннисисток мира.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Элина Свитолина Теннис Уимблдон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X