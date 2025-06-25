Все решилось на тайбрейке. Свитолина в драматичном матче уступила лучшей теннисистке Бразилии на турнире в Германии

В ожесточенном трехсетовом поединке украинка проиграла первой ракетке Бразилии Беатрис Хаддад Маи, которая занимает 21-е место в мировом рейтинге.

Читайте также: Свитолина выиграла престижную теннисную награду за выступление в Кубке Билли Джин Кинг

Судьбу первого сета решил шестой розыгрыш, когда Элина сделала брейк, что позволило ей выиграть 6:3. Во второй партии уже Хаддад Майя выиграла одну чужую подачу и взяла реванш — 6:4.

Реклама

В решающем сете развернулась настоящая драма. Бразильянка вела 4:2, но Свитолина проявила характер и смогла сравнять счет, переведя поединок на тайбрейк. Там Хаддад Мая уверенно начала и повела 4:1, однако украинка снова собралась и сравняла положение на корте — 6:6. Однако концовка все же была за бразильской теннисисткой 9:7.

Призовой фонд турнира в Бад-Гомбурге составляет $1,064,510.

Элина Свитолина (Украина) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 1:2 (6:3, 4:6, 6:7)

Ранее из турнира вылетела Марта Костюк, которая проиграла американке Эмми Наварро.