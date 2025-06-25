Все решилось на тайбрейке. Свитолина в драматичном матче уступила лучшей теннисистке Бразилии на турнире в Германии
Элина Свитолина (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)
Украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила выступления на стадии 1/8 финала на турнире WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге.
В ожесточенном трехсетовом поединке украинка проиграла первой ракетке Бразилии Беатрис Хаддад Маи, которая занимает 21-е место в мировом рейтинге.
Судьбу первого сета решил шестой розыгрыш, когда Элина сделала брейк, что позволило ей выиграть 6:3. Во второй партии уже Хаддад Майя выиграла одну чужую подачу и взяла реванш — 6:4.
В решающем сете развернулась настоящая драма. Бразильянка вела 4:2, но Свитолина проявила характер и смогла сравнять счет, переведя поединок на тайбрейк. Там Хаддад Мая уверенно начала и повела 4:1, однако украинка снова собралась и сравняла положение на корте — 6:6. Однако концовка все же была за бразильской теннисисткой 9:7.
Призовой фонд турнира в Бад-Гомбурге составляет $1,064,510.
Элина Свитолина (Украина) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 1:2 (6:3, 4:6, 6:7)
Ранее из турнира вылетела Марта Костюк, которая проиграла американке Эмми Наварро.