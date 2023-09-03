Свитолина досадно уступила третьей ракетке мира и покинула US Open — видео 3 сентября, 08:30 Элина Свитолина (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение от американки Джессики Пегулы в третьем круге Открытого чемпионата США.

В первом сете Пегула смогла переиграть украинку со счетом — 4:6.

Второй розыгрыш в свой актив записала Свитолина, зеркально одолев американку — 6:4.

В решающем сете американская теннисистка, которая является третьей ракеткой мира, не оставила шансов Элине и вышла в следующий раунд турнира — 2:6.

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Открытый чемпионат США

Третий круг

Элина Свитолина (Украина) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 6:4, 2:6

Свитолина выполнила четыре подачи навылет и допустила четыре двойных ошибки в матче, который длился один час 52 минуты.

Ранее Свитолина в тяжелой борьбе обыграла россиянку во втором круге US Open.