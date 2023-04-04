Свитолина потерпела поражение в первом матче после возвращения из декрета — видео

4 апреля, 09:26
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Свитолина уступила в трех сетах (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Свитолина уступила в трех сетах (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела первый официальный матч после годового перерыва в связи с декретом.

Свитолина в трех сетах проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в первом круге турнира WTA 500 в Чарльстоне.

Украинка выиграла первую партию на тайбрейке, но Путинцева легко взяла второй сет 6:2, а в заключительном дожала соперницу 6:4. Матч длился 2 часа и 48 минут.

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Также выступления на турнире прекратила Ангелина Калинина, а единственной украинкой в 1/16 финала будет Леся Цуренко, соперницей которой будет Онс Жабер.

Элина Свитолина (Украина) — Юлия Путинцева (Казахстан) 1:2 (7:6, 2:6, 4:6)

https://www.youtube.com/watch?v=PA66m2YNRDk&ab_channel=WTA

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина организовала благотворительный турнир в американском Чарльстоне, на котором собрала 100 тыс. долларов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Элина Свитолина

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