Свитолина в драматичном матче проиграла в полуфинале Уимблдона — видео
Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)
Украинская теннисистка Элина Свитолина закончила выступление на Уимблдоне, проиграв Маркете Вондроушовой из Чехии.
Теннисистки начали игру равно, однако затем украинка проиграла три свои подачи, что привело к поражению в первом сете (3:6).
Второй сет начался с доминирования Вондроушовой, которая выиграла четыре гейма подряд. Украинка сделала мини-камбэк, однако все равно не справилась с соперницей. В итоге Маркета выиграла сет (6:3) и вышла в финал Уимблдона.
Уимблдон
Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия) 3:6, 3:6
Матч длился 1 час 16 минут. За это время украинка сделала одну двойную ошибку и реализовала три брейк-поинта из шести.
На счету чешки четыре эйса, шесть двойных ошибки и шесть реализованных брейк-поинтов из 11.
Отметим, что в финале Уимблдона Вондроушова сыграет с победительницей пары Онс Жабер — Арина Соболенко.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка вышла в финал Уимблдона.