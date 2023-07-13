Свитолина в драматичном матче проиграла в полуфинале Уимблдона — видео 13 июля, 16:53 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Украинская теннисистка Элина Свитолина закончила выступление на Уимблдоне, проиграв Маркете Вондроушовой из Чехии.

Теннисистки начали игру равно, однако затем украинка проиграла три свои подачи, что привело к поражению в первом сете (3:6).

Второй сет начался с доминирования Вондроушовой, которая выиграла четыре гейма подряд. Украинка сделала мини-камбэк, однако все равно не справилась с соперницей. В итоге Маркета выиграла сет (6:3) и вышла в финал Уимблдона.

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Элина Свитолина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия) 3:6, 3:6

Матч длился 1 час 16 минут. За это время украинка сделала одну двойную ошибку и реализовала три брейк-поинта из шести.

На счету чешки четыре эйса, шесть двойных ошибки и шесть реализованных брейк-поинтов из 11.

Отметим, что в финале Уимблдона Вондроушова сыграет с победительницей пары Онс Жабер — Арина Соболенко.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка вышла в финал Уимблдона.