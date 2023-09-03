«Я не дотянула». Свитолина назвала главную причину досадного вылета с Открытого чемпионата США — видео 3 сентября, 12:01 Элина Свитолина и Джессика Пегула (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от третьей ракетки мира Джессики Пегулы (4:6, 6:4, 2:6) на US Open.

По словам Элины, она не смогла поддерживать темп Пегулы, потому что чувствовала усталость после предыдущих матчей на турнире.

«Мне было немного тяжело физически, я была не такой свежей, как в предыдущих матчах. Это смесь всего. Она хорошо пробивала по мячу, выигрывала важные очки и хорошо подавала.

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Я не смогла соответствовать ее уровню, хоть мы и провели три сета. Почувствовала, что она улучшила игру в третьем сете — я не дотянула", — сказала Свитолина, передает Tennis.

🎾🇺🇸 | Helaas, het is over en uit voor Svitolina. Je kunt ook zeggen: Pegula leverde één mindere servicegame af en is terecht door. Net hoe je het bekijkt! 🗽🗽 #USOpen



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Напомним, что на пути к третьему раунду US Open Свитолина разгромно обыграла немку Анну-Лену Фридзам и на характере прошла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Ранее Элина Свитолина раскаялась за поездки в страну-агрессора после начала войны на востоке.