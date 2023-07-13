«Очень разочарована»: Свитолина сделала заявление после вылета с Уимблдона 13 июля, 19:35 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 76 WTA) высказалась по поводу вылета с Уимблдона.

Спортсменка в полуфинале проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой (№ 42 WTA) — 3:6, 3:6.

«Я пыталась отыграться, но, пожалуй, сама немного спешила и плохо подавала в том гейме, когда счет был 4−3.

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Я просто пыталась бороться. Было много людей, полуфинал, так что нет времени просто отпустить это. Я пыталась сражаться. Отыграла несколько геймов.

Думаю, это тоже был нервный момент для Маркеты, потому что когда играешь в полуфинале, никогда не бывает легко закончить матч. Я пыталась дать отпор и просто выложилась по полной, хотя сегодня я играла не лучшим образом.

Она играла отлично. Сегодня она была действительно терпеливой. Разыгрывала действительно отличные очки до самого конца".

Свитолина выразила надежду, что продолжит успешно выступать на турнирах Большего шлема.

«Я надеюсь, что смогу развить успех. Однако сейчас я просто очень разочарована выступлением, которое продемонстрировала сегодня.

Вероятно, понадобится несколько дней, чтобы по-настоящему обдумать все, что произошло, потому что да, я пыталась быть действительно сосредоточенной, даже после победы над Игой Свентек.

Мне понадобится несколько дней, чтобы сначала по-настоящему отключиться от всего, а потом подумать о случившемся, что я сделала правильно, а что сделала не так", — приводит слова украинки ASAP Sports.

Напомним, Свитолина вернула статус первой ракетки Украины после выхода в полуфинал Уимблдона.