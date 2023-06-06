«Не собираюсь вам нравиться». Свитолина ответила на свист в свою сторону после матча против Соболенко на Ролан Гаррос

6 июня, 20:28
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Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала возмущение болельщиков из-за того, что она не пожала руку белорусской спортсменке после матча на Открытом чемпионате во Франции.

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По словам украинки, она принципиально отказывается жать руки представительницам России и Беларуси из-за своей позиции. Однако это не нравится болельщикам, которые освистывают Свитолину после каждого раза, когда она игнорирует спортсменок из недружественных стран.

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«Я не обращаю на это особого внимания. Я не собираюсь всем нравиться. У меня есть своя позиция, и я ее придерживаюсь. Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий людей», — сказала Свитолина.

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Напомним, что украинская теннисистка уступила Арине Соболенко в ¼ Ролан Гаррос в двух сетах со счетом — 4:6, 4:6.

Ранее белорусская теннисистка, обыгравшая Свитолину, заявила, что не поддерживает президента своей страны Александра Лукашенко.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис Элина Свитолина

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