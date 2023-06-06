«Не собираюсь вам нравиться». Свитолина ответила на свист в свою сторону после матча против Соболенко на Ролан Гаррос 6 июня, 20:28 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала возмущение болельщиков из-за того, что она не пожала руку белорусской спортсменке после матча на Открытом чемпионате во Франции.

По словам украинки, она принципиально отказывается жать руки представительницам России и Беларуси из-за своей позиции. Однако это не нравится болельщикам, которые освистывают Свитолину после каждого раза, когда она игнорирует спортсменок из недружественных стран.

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«Я не обращаю на это особого внимания. Я не собираюсь всем нравиться. У меня есть своя позиция, и я ее придерживаюсь. Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий людей», — сказала Свитолина.

Elina Svitolina on being booed after Aryna Sabalenka match:



“I don't pay much attention to it. I'm not going to please everyone. I have my position and I stick to it. I'm not going to sell my country for people's sympathy" pic.twitter.com/HN4cUiqytQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2023

Напомним, что украинская теннисистка уступила Арине Соболенко в ¼ Ролан Гаррос в двух сетах со счетом — 4:6, 4:6.

Ранее белорусская теннисистка, обыгравшая Свитолину, заявила, что не поддерживает президента своей страны Александра Лукашенко.