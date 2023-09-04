«Буду наслаждаться ледяным пивом». Свитолина рассекретила грандиозные планы после приостановки теннисной карьеры
Свитолина (Фото:REUTERS/Shrivathsa Sridhar)
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что будет делать во время паузы в карьере.
В своем Instagram Элина написала, что в первую очередь вернется домой, чтобы провести время с семьей и друзьями. Украинка также отметила, что хочет хорошо отдохнуть и насладиться холодным пивом.
«Жизнь — это прекрасное путешествие, но я должна признать, что иногда она может быть потрясающей. Я чувствую, что постоянно жонглирую несколькими обязанностями, преследую свои мечты и стремлюсь к успеху.
Легко попасть в этот водоворот жизни, но среди всего этого я поняла важность остановиться, подышать и сделать шаг назад.
Жизненные вызовы могут быть сложными, но я поняла, что это нормально — делать перерыв и восстанавливаться. Именно в эти минуты тишины я собираю силы, чтобы продолжать, продолжать продвигаться вперед к своей мечте. Именно в такие моменты я обретаю ясность и восстанавливаю свою сосредоточенность.
У меня есть несколько интересных планов. Во-первых, я вернусь домой, чтобы насладиться любовью и смехом со своей семьей и друзьями.
Я поставлю свое выздоровление на первое место, но все равно найду время, чтобы отдохнуть и насладиться ледяным пивом", — написала Свитолина.
Отметим, что Элина Свитолина потерпела поражение от американки Джессики Пегулы в третьем круге Открытого чемпионата США (4:6, 6:4, 2:6).
Ранее Свитолина назвала главную причину досадного вылета с US Open.