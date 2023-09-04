«Буду наслаждаться ледяным пивом». Свитолина рассекретила грандиозные планы после приостановки теннисной карьеры 4 сентября, 16:13 Свитолина (Фото:REUTERS/Shrivathsa Sridhar)

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что будет делать во время паузы в карьере.

В своем Instagram Элина написала, что в первую очередь вернется домой, чтобы провести время с семьей и друзьями. Украинка также отметила, что хочет хорошо отдохнуть и насладиться холодным пивом.

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«Жизнь — это прекрасное путешествие, но я должна признать, что иногда она может быть потрясающей. Я чувствую, что постоянно жонглирую несколькими обязанностями, преследую свои мечты и стремлюсь к успеху.

Легко попасть в этот водоворот жизни, но среди всего этого я поняла важность остановиться, подышать и сделать шаг назад.

Жизненные вызовы могут быть сложными, но я поняла, что это нормально — делать перерыв и восстанавливаться. Именно в эти минуты тишины я собираю силы, чтобы продолжать, продолжать продвигаться вперед к своей мечте. Именно в такие моменты я обретаю ясность и восстанавливаю свою сосредоточенность.

У меня есть несколько интересных планов. Во-первых, я вернусь домой, чтобы насладиться любовью и смехом со своей семьей и друзьями.

Я поставлю свое выздоровление на первое место, но все равно найду время, чтобы отдохнуть и насладиться ледяным пивом", — написала Свитолина.

Отметим, что Элина Свитолина потерпела поражение от американки Джессики Пегулы в третьем круге Открытого чемпионата США (4:6, 6:4, 2:6).

Ранее Свитолина назвала главную причину досадного вылета с US Open.