«У меня есть четкое заявление». Свитолина рассказала, когда начнет пожимать руку российским и белорусским теннисисткам

10 июля, 13:18
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Свитолина победила Азаренко на тайбрейке (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Свитолина победила Азаренко на тайбрейке (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Украинская теннисистка Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал Уимблдона рассказала, что может изменить ее отношение к теннисисткам из России и Беларуси, которым она отказывается пожимать руку после матчей.

Свитолина заявила, что начнет пожимать руку представительницам стран-агрессоров только после вывода российских войск с территории Украины, сообщает ВТУ.

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«Я уже много раз повторяла: пока российские войска не покинут Украину, пока мы не вернем обратно наши территории, давить руки мы не будем. У меня есть это четкое заявление. Я не знаю, возможно ли вообще мне быть еще более четкой», — сказала.

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Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Виктория Азаренко после поражения от Свитолиной заявила, что уважает решение украинки не пожимать ей руку.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Уимблдон Элина Свитолина

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