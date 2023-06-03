«Смогла более-менее восстановиться». Свитолина рассказала о проблемах в матче с россиянкой на Ролан Гаррос 3 июня, 12:07 Следующей соперницей Свитолиной будет россиянка Дарья Касаткина (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы над россиянкой Анной Блинковой в третьем круге Ролан Гаррос заявила о небольших проблемах со здоровьем.

Свитолина рассказала, что во время поединка брала вынужденный медицинский тайм-аут, поскольку травмировала ногу, а также имела проблему с глазами, сообщает Paul Grogan.

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«С ногой есть небольшая проблема. Но я смогла сегодня более-менее восстановиться. Мой физиотерапевт сделала несколько манипуляций, поэтому нога была сегодня в относительно нормальном состоянии.

Что касается глаз, то у меня выскочил ячмень, это было очень неприятно. Он опустился вниз глаза, он был прямо на зрачке, так что я его постоянно видела. Было такое ощущение, что он мешал мне видеть. Поэтому мне нужен был врач, чтобы промыть глаза и адаптироваться к этому", — рассказала Свитолина.

В следующем круге Ролан Гаррос соперницей Элины Свитолиной будет еще одна представительница РФ — Дарья Касаткина.

Сообщалось, что Свитолину освистали зрители из-за того, что она не пожала руку Блинковой.

