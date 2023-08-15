«Я разочарована». Свитолина объяснила отказ от участия в теннисном турнире в США 15 августа, 10:07 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала отказ выходить на матч против датчанки Каролин Возняцки на старте турнире WTA 1000 в американском Цинциннати.

Теннисистка опубликовала пост в Twitter, в котором заявила, что после Уимблдона она чувствует боль в ногах, поэтому врачи посоветовали ей пройти медобследование.

Украинка добавила, что надеется восстановиться к турниру Большого шлема US Open.

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«Я не могу играть в Цинциннати в этом году. Я действительно разочарована тем, что выбываю из игры где бы то ни было.

Но я люблю болельщиков в Цинциннати и люблю играть перед ними, что делает это решение еще более трудным. Однако я должна следовать совету врача, который мне дали.

Сейчас я сделаю всё возможное, чтобы отдохнуть и восстановиться к Открытому чемпионату США. Спасибо вам за ваше понимание", — написала Свитолина.

Ранее сообщалось, что украинка Даяна Ястремская завоевала титул турнира WTA 125 в польских Козерках, обыграв в финале бельгийку Грет Миннен.