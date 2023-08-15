«Я разочарована». Свитолина объяснила отказ от участия в теннисном турнире в США

15 августа, 10:07
Поделиться:
Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала отказ выходить на матч против датчанки Каролин Возняцки на старте турнире WTA 1000 в американском Цинциннати.

Теннисистка опубликовала пост в Twitter, в котором заявила, что после Уимблдона она чувствует боль в ногах, поэтому врачи посоветовали ей пройти медобследование.

Украинка добавила, что надеется восстановиться к турниру Большого шлема US Open.

Видео дня

«Я не могу играть в Цинциннати в этом году. Я действительно разочарована тем, что выбываю из игры где бы то ни было.

Читайте также:
«Как я могу отказать». Тренер выполнил необычное пожелание Свитолиной после победы над россиянкой

Но я люблю болельщиков в Цинциннати и люблю играть перед ними, что делает это решение еще более трудным. Однако я должна следовать совету врача, который мне дали.

Сейчас я сделаю всё возможное, чтобы отдохнуть и восстановиться к Открытому чемпионату США. Спасибо вам за ваше понимание", — написала Свитолина.

https://twitter.com/ElinaSvitolina/status/1691218236186992640

Ранее сообщалось, что украинка Даяна Ястремская завоевала титул турнира WTA 125 в польских Козерках, обыграв в финале бельгийку Грет Миннен.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   США Теннис Элина Свитолина

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X