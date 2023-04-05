«Это моя обязанность». Свитолина озвучила сумму, которую собрала для Украины
Элина Свитолина активно помогает Украине (Фото:Элина Свитолина via Instagram)
Звездная украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей помощи стране после полномасштабного вторжения России.
Свитолина заявила, что помощь Украине — это ее обязанность, а теннис позволяет ей максимально реализовать поставленные перед собой задачи, сообщает L’Equipe.
Теннисистка успешно использует свои возможности и за время войны ей удалось собрать для Украины более миллиона долларов.
«Это моя обязанность. У меня есть эти возможности. Поехать в Украину, встретиться с президентом, пообщаться с людьми, которые защищают нашу страну.
Быть одним из голосов Украины, который делится с другими историей моей страны, повышает осведомленность среди как можно большего количества людей, напоминает им, насколько в значительной помощи мы нуждаемся.
Я делаю свой максимум с помощью тенниса. С начала войны я собрала более миллиона долларов для Украины и моего фонда. Я выполняю миссию ради моей страны и народа", — сказала Свитолина.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина организовала благотворительный турнир в американском Чарльстоне, на котором собрала 100 тыс. долларов.