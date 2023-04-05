«Это моя обязанность». Свитолина озвучила сумму, которую собрала для Украины

5 апреля, 17:00
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Элина Свитолина активно помогает Украине (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Элина Свитолина активно помогает Украине (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Звездная украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей помощи стране после полномасштабного вторжения России.

Свитолина заявила, что помощь Украине — это ее обязанность, а теннис позволяет ей максимально реализовать поставленные перед собой задачи, сообщает L’Equipe.

Теннисистка успешно использует свои возможности и за время войны ей удалось собрать для Украины более миллиона долларов.

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«Это моя обязанность. У меня есть эти возможности. Поехать в Украину, встретиться с президентом, пообщаться с людьми, которые защищают нашу страну.

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Быть одним из голосов Украины, который делится с другими историей моей страны, повышает осведомленность среди как можно большего количества людей, напоминает им, насколько в значительной помощи мы нуждаемся.

Я делаю свой максимум с помощью тенниса. С начала войны я собрала более миллиона долларов для Украины и моего фонда. Я выполняю миссию ради моей страны и народа", — сказала Свитолина.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина организовала благотворительный турнир в американском Чарльстоне, на котором собрала 100 тыс. долларов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Элина Свитолина

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