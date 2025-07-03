«Я его слышала». Болельщик белорусской теннисистки пытался спровоцировать Свитолину на Уимблдоне

3 июля, 15:51
Свитолина одолела Соснович (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Свитолина одолела Соснович (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв «нейтральную» теннисистку с белорусским паспортом Александру Соснович в двух сетах (6:2, 6:4).

Во время розыгрышей один из болельщиков Соснович очень громко выражал свои эмоции, мешая Свитолиной. По словам Элины, она заметила поведение этого человека, однако понимала, что лучше не реагировать.

«Конечно, я слышала [этого фаната], потому что только глухой мог этого не слышать (смеется). Видимо, его и на Центральном корте было слышно, но я понимаю, что это провокация с попытками вывести меня на какую-то негативную эмоцию.

Однако меня не так просто вывести из себя (улыбается). Наоборот, меня это закаляет и добавляет еще больше огня", — цитирует Свитолину Чемпион.

В следующем раунде травяного Грэндслема Свитолина сыграет против Элизе Мертенс (Бельгия).

Ранее сообщалось, что одна из лучших теннисисток мира расплакалась после поражения от Ястремской на Уимблдоне.

