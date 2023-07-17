Свитолина официально вернула статус первой ракетки Украины 17 июля, 10:44 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Теннисистка Элина Свитолина возглавила рейтинг лучших теннисисток Украины.

После выхода в полуфинал Уимблдона Свитолина поднялась сразу на 49 позиций и теперь занимает 28 строчку в рейтинге лучших теннисисток мира, сообщает официальный сайт WTA.

Видео дня

Свитолина обошла Ангелину Калинину, которая опустилась с 26 на 28 место.

Марта Костюк улучшила свое положение на одну ступеньку — 35 место.

Также значительный рывок совершила Леся Цуренко, которая благодаря выходу в 1/8 финала Уимблдона поднялась на 46 позицию.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает Елена Рыбакина из Казахстана.

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Ранее сообщалось, что чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала чемпионкой Уимблдона.