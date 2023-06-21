Особое отношение: Свитолина сыграет на Уимблдоне по специальному приглашению
Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 73 WTA) получила wild card для участия в Уимблдоне.
Официальный сайт Уимблдонского турнира опубликовал список теннисистов, которые получили особое приглашение в основную сетку.
В списке оказалась Свитолина, которая в 2019 году доходила до полуфинала данного соревнования. Благодаря «wild card» украинка не будет играть в квалификации.
Отметим, что в списке также есть легендарная американка Винус Уильямс, которая выиграла пять травяных турниров Уимблдона.
Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Из украинок в основной сетке также сыграют: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндль.
Напомним, Свитолина сенсационно проиграла чешке на старте турнира в Великобритании.