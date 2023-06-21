Особое отношение: Свитолина сыграет на Уимблдоне по специальному приглашению

21 июня, 16:41
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Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 73 WTA) получила wild card для участия в Уимблдоне.

Официальный сайт Уимблдонского турнира опубликовал список теннисистов, которые получили особое приглашение в основную сетку.

В списке оказалась Свитолина, которая в 2019 году доходила до полуфинала данного соревнования. Благодаря «wild card» украинка не будет играть в квалификации.

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Отметим, что в списке также есть легендарная американка Винус Уильямс, которая выиграла пять травяных турниров Уимблдона.

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Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Из украинок в основной сетке также сыграют: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндль.

Напомним, Свитолина сенсационно проиграла чешке на старте турнира в Великобритании.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Элина Свитолина

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