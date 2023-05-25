Свитолина после отказа соперницы вышла на россиянку в четвертьфинале турнира во Франции
Свитолина занимает 508-е место в рейтинге WTA (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 во французском Страсбурге.
В 1/8 финала Свитолина должна была сыграть с австралийкой Эрин Раутлифф, однако она снялась с турнира, поэтому украинка автоматически стала четвертьфиналисткой.
В ¼ финала соперницей Свитолиной будет российская теннисистка Варвара Грачева. Поединок состоится сегодня, 25 мая, и начнется не раньше 15:00.
Следует отметить, что Свитолина впервые вышла в четвертьфинал на уровне WTA с марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина поднялась на 508-е место в мировом рейтинге.