Свитолина после отказа соперницы вышла на россиянку в четвертьфинале турнира во Франции 25 мая, 09:28 Свитолина занимает 508-е место в рейтинге WTA (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 во французском Страсбурге.

В 1/8 финала Свитолина должна была сыграть с австралийкой Эрин Раутлифф, однако она снялась с турнира, поэтому украинка автоматически стала четвертьфиналисткой.

В ¼ финала соперницей Свитолиной будет российская теннисистка Варвара Грачева. Поединок состоится сегодня, 25 мая, и начнется не раньше 15:00.



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Следует отметить, что Свитолина впервые вышла в четвертьфинал на уровне WTA с марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина поднялась на 508-е место в мировом рейтинге.

