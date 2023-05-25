Свитолина после отказа соперницы вышла на россиянку в четвертьфинале турнира во Франции

25 мая, 09:28
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Свитолина занимает 508-е место в рейтинге WTA (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Свитолина занимает 508-е место в рейтинге WTA (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 во французском Страсбурге.

В 1/8 финала Свитолина должна была сыграть с австралийкой Эрин Раутлифф, однако она снялась с турнира, поэтому украинка автоматически стала четвертьфиналисткой.

В ¼ финала соперницей Свитолиной будет российская теннисистка Варвара Грачева. Поединок состоится сегодня, 25 мая, и начнется не раньше 15:00.

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Следует отметить, что Свитолина впервые вышла в четвертьфинал на уровне WTA с марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина поднялась на 508-е место в мировом рейтинге.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Франция Теннис Страсбург Элина Свитолина

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