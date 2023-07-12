«Они делают нереальные вещи». Свитолина выразила благодарность украинским военным перед полуфиналом Уимблдона 12 июля, 11:47 В полуфинале Элина Свитолина сыграет с Маркетой Вондроушовой (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Теннисистка Элина Свитолина после победы над Игой Свьонтек и выхода в полуфинал Уимблдона поблагодарила украинских военных, которые защищают родную землю от российских оккупантов.

На пресс-конференции после матча с первой ракеткой мира Свитолина, которая является амбассадором UNITED24, отметила храбрость украинских воинов, сообщает ASAP Text.

«То, что они делают ради нашей страны, — это действительно нереальные вещи. Мне не хватит слов благодарности за их храбрость, за все то, через что они проходят.

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Чтобы пойти воевать за свою страну — это действительно требует многого. Я очень благодарна нашим защитникам за все, что они делают для Украины. Все украинцы, мы здесь, чтобы помочь им выиграть эту войну", — сказала Свитолина.

В полуфинале Уимблдона Свитолина сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой.



Сообщалось, что Свитолина вернула статус первой ракетки Украины после выхода в полуфинал Уимблдона.