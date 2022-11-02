Свитолина в шикарном наряде анонсировала благотворительное мероприятие в поддержку Украины — фото 2 ноября, 18:55 Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Звездная украинская теннисистка Элина Свитолина в шикарном наряде анонсировала ежегодный благотворительный гала-ужин в поддержку родной страны.



О предстоящем мероприятии титулованная спортсменка рассказала в Instagram.

Элина поделилась своим фото, на котором она предстала в шикарном черном платье.

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В комментарии к посту Свитолина написала, что гала-ужин состоится в ближайшую пятницу в яхт-клубе Монако. Собранные на мероприятии средства будут направлены на послевоенное восстановление украинского тенниса и для помощи семьям, пострадавшим от российской агрессии.

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«Для меня это возможность еще раз напомнить всем, что война продолжается. Моя цель — собрать тех, кто поддерживает Украину, и найти новых друзей и партнеров для моего Фонда.

Мы с командой свято верим в победу и уже думаем о послевоенном восстановлении спортивной инфраструктуры", — написала теннисистка.

Ранее Свитолина стала вторым послом платформы UNITED24.