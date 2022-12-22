«Семья Монфис вернулась к делам». Свитолина возобновила тренировки после рождения дочери — фото 22 декабря, 21:53 Элина Свитолина (Фото:instagram.com/elisvitolina)

Звездная украинская теннисистка Элина Свитолина возобновила тренировки после рождения дочери.



Экс-первая ракетка страны порадовала своих поклонников новостью в Instagram.

Элина опубликовала совместное фото со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, сделанное во время тренировки.

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На снимке Свитолина и ее вторая половинка сидели с ракетками в спортивной форме на скамейке.

В комментарии к посту украинка отметила: «Семья Монфис вернулась к делам».

Сообщалось, что Свитолина поделилась серией селфи с новорожденной дочкой.