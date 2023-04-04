«Воин на корте». Экс-вторая ракетка мира в восторге от возвращения Свитолиной в теннис 4 апреля, 15:53 Бадоса сделала комплимент Свитолиной (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса отреагировала на возвращение украинки Элины Свитолиной на корт после годового перерыва.

По словам Бадосы, она невероятно рада возвращению Свитолиной, поскольку украинка ее всегда вдохновляет, сообщает tennis.com .

«Она – воин на корте, боец, а я люблю таких игроков. Еще больше вдохновляется то, что она вернулась в статусе мамы.

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Я очень рада за нее и надеюсь, что вскоре она вернется на те позиции, которые раньше занимала», - сказала Бадоса.

Свитолина в первом после возвращения из декрета матче в трех сетах проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой на старте турнира WTA 500 в Чарльстоне.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина организовала благотворительный турнир в американском Чарльстоне, на котором собрала 100 тыс. долларов.

