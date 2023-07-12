«Суперженщина»: соперница Свитолиной осыпала комплиментами украинку перед полуфиналом Уимблдона 12 июля, 23:20 Маркета Вондроушова (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№ 42 WTA) поделилась мнением о своей сопернице по полуфиналу Уимблдона Элине Свитолиной (№ 76 WTA).

По словам опытной спортсменки, украинская теннисистка имеет невероятный дух к победе.

«То, что она сделала — это невероятно. Получить wild card и дойти до полуфинала — это невероятно. Прошло немного времени с тех пор, как она родила ребенка.

Видео дня

Она борец, и она очень хорошо играет. Мы видим, что тоже способны справляться с материнством".

Вондроушова также отметила то, что Свитолина недавно стала мамой.

«Невероятно, что она способна на такое с ребенком, да еще и после такого перерыва.

Мы немного общаемся в инстаграме, я ее полностью поддерживаю. Она так много борется за все, а теперь еще и прекрасно играет в теннис. Она суперженщина, я считаю", — приводит слова Вондроушовой beIN SPORTS.

Отметим, что полуфинальный поединок Уимблдона состоится в пятницу, 13 июля.

Ранее сообщалось, что Свитолина вернула статус первой ракетки Украины после выхода в полуфинал Уимблдона.