Свитолина — Вондроушова. Где и когда смотреть полуфинал Уимблдона
Свитолина может впервые в карьере выйти в финал Уимблдона (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл)
Сегодня, 13 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой в полуфинале Уимблдона.
Прямую трансляцию матча в Украине бесплатно покажет телеканал Setanta Sports. Также поединок будет доступен на платформе Setanta Sports.
Матч состоится на Центральном корте в Лондоне и начнется в 15:30 по киевскому времени.
В случае победы Свитолина впервые в своей карьере выйдет в финал турнира Большого шлема.
Свитолина и Вондороушова пять раз встречались между собой. Украинка выиграла три матча, чешка — два.
Букмекерская контора Bwin в сегодняшнем матче считает фавориткой Вондроушову. На ее победу дают коэффициент 1,70. Успех Свитолиной оценивается в 2,15.
Победительница матча в финале сыграет с сильнейшей в паре Онс Жабер (Тунис) — Арина Сабаленко (Беларусь).
В четвертьфинале Элина Свитолина победила первую ракетку мира польку Игу Свентек, а перед этим выбила белоруску Викторию Азаренко.