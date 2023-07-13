Свитолина — Вондроушова. Где и когда смотреть полуфинал Уимблдона 13 июля, 14:23 Свитолина может впервые в карьере выйти в финал Уимблдона (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл)

Сегодня, 13 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой в полуфинале Уимблдона.

Прямую трансляцию матча в Украине бесплатно покажет телеканал Setanta Sports. Также поединок будет доступен на платформе Setanta Sports.

Матч состоится на Центральном корте в Лондоне и начнется в 15:30 по киевскому времени.

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В случае победы Свитолина впервые в своей карьере выйдет в финал турнира Большого шлема.

Свитолина и Вондороушова пять раз встречались между собой. Украинка выиграла три матча, чешка — два.

Букмекерская контора Bwin в сегодняшнем матче считает фавориткой Вондроушову. На ее победу дают коэффициент 1,70. Успех Свитолиной оценивается в 2,15.

Победительница матча в финале сыграет с сильнейшей в паре Онс Жабер (Тунис) — Арина Сабаленко (Беларусь).

В четвертьфинале Элина Свитолина победила первую ракетку мира польку Игу Свентек, а перед этим выбила белоруску Викторию Азаренко.