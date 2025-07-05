«Для нас всегда лучшая». Зинченко с женой встретились со Свитолиной на Уимблдоне — фото

5 июля, 09:22
Свитолина проиграла Мертенс на Уимблдоне (Фото: REUTERS/Andrew Couldridge)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вылетела с Уимблдона-2025, потерпев поражение от бельгийки Элизе Мертенс в третьем круге (1:6, 6:7).

За Свитолину в этом поединке болели футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко и его жена Влада.

После матча Зинченко поддержал Элину, опубликовав фото с ней в Instagram.

«Для нас всегда лучшая», — написал украинский футболист.

instagram.com/zinchenko
Фото: instagram.com/zinchenko

Свитолина впервые в этом сезоне не вышла в 1/8 финала на турнире серии Грэндслем. На Australian Open и Ролан Гаррос Элина играла на стадии четвертьфинала.

В прошлом сезоне украинка на Уимблдоне дошла до четвертьфинала.

Редактор: Орест Дыда

