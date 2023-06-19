Свитолина сенсационно проиграла чешке на старте турнира в Великобритании 19 июня, 18:16 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 73 WTA) уступила чешке Линде Фругвиртовой (№ 57 WTA) в первом круге турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Наша спортсменка не сумела навязать борьбу сопернице, выиграв всего два гейма за игру — 2:6, 0:6.

Бирмингем, Великобритания

Первый круг

Элина Свитолина (Украина) — Линда Фругвиртова (Чехия) — 2:6, 0:6

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Матч длился 53 минуты. За это время украинка сделала две двойные ошибки. На счету Фругвиртовой два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из семи.

Отметим, что Свитолина получила на турнир wild card — особое приглашение на участие в соревновании, которое позволяет обойти квалификацию. 18-летняя Фругвиртова была явным аутсайдером игры, однако сумела одолеть титулованную украинку.

Напомним, первая ракетка мира с украинской символикой защитила титул победительницы Ролан Гаррос.