Уже не первая ракетка Украины. Свитолина вылетела из топ-100 рейтинга лучших теннисисток мира

12 сентября, 13:00
Поделиться:
Элина Свитолина потеряла 64 позиции (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Элина Свитолина потеряла 64 позиции (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на 128-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолина опустилась сразу на 64 позиции, потеряв статус первой ракетки Украины.

Возглавила рейтинг лучших теннисисток Украины Ангелина Калинина, которая в мировом рейтинге занимает 47-е место.

Видео дня

Читайте также:
Легендарная Серена Уильямс, вероятно, сыграла последний матч в карьере

Марта Костюк поднялась на 11 ступенек и теперь занимает 54-е место.

Наибольший скачок среди украинок совершила Дарья Снигур, которая после первого в карьере выхода во второй круг US Open поднялась на 16 позиций и занимает 108-е место.

Украинки в рейтинге WTA

wtatennis.com
Фото: wtatennis.com

Топ-10 рейтинга WTA

wtatennis.com
Фото: wtatennis.com

Ранее сообщалось, что 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас победил норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) ат стал первой ракеткой мира.

Перед этим в женском розыгрыше US Open победительницей турнира стала польская теннисистка Ига Свентек.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Теннис WTA Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X