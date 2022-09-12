Уже не первая ракетка Украины. Свитолина вылетела из топ-100 рейтинга лучших теннисисток мира 12 сентября, 13:00 Элина Свитолина потеряла 64 позиции (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на 128-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолина опустилась сразу на 64 позиции, потеряв статус первой ракетки Украины.

Возглавила рейтинг лучших теннисисток Украины Ангелина Калинина, которая в мировом рейтинге занимает 47-е место.

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Марта Костюк поднялась на 11 ступенек и теперь занимает 54-е место.

Наибольший скачок среди украинок совершила Дарья Снигур, которая после первого в карьере выхода во второй круг US Open поднялась на 16 позиций и занимает 108-е место.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: wtatennis.com

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: wtatennis.com

Ранее сообщалось, что 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас победил норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) ат стал первой ракеткой мира.

Перед этим в женском розыгрыше US Open победительницей турнира стала польская теннисистка Ига Свентек.



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